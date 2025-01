NOVAS DIRETRIZES

Meta permite associar gênero e orientação sexual a “doenças mentais”

Atualização nas diretrizes do Facebook, Instagram e Threads gera preocupação sobre aumento de discursos de ódio

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e Threads, anunciou mudanças polêmicas nas regras de suas plataformas. A partir de agora, será permitido que conteúdos associem identidades de gênero e orientações sexuais, como as de pessoas trans e gays, a “doenças mentais”. No entanto, a empresa afirma que isso só será aceito quando estiver dentro de debates políticos ou religiosos.