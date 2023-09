Mingau desperta após ter sedação retirada; quadro do músico é estável

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, "apresentou um despertar" nesta quarta-feira (20) pela primeira vez após ser baleado na cabeça. O novo boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, destaca que ele está em processo de desmame da ventilação mecânica.



"O paciente Rinaldo Amaral ("Mingau") segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de "desmame" da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável", diz o texto