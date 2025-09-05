RIO VERMELHO

Miss Suéter leva seu Baile Show ao Colaboraê nesta sexta-feira (5)

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, custando R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:37

MIssu Suéter Crédito: divulgação

O Rio Vermelho vai ser palco de uma noite de música, dança e irreverência nesta sexta-feira (5) com o Baile Show da banda Miss Suéter, no espaço cultural Colaboraê. A programação, que começa às 20h, promete transformar a casa em uma grande pista de celebração da música brasileira.

Quem abre a noite é o DJ Camilo Frós, às 20h, com um set cheio de brasilidade. Em seguida, às 22h, Miss Suéter sobe ao palco com sua performance marcada pela mistura vibrante de estilos musicais e uma estética irreverente. A festa se estende até a madrugada, com o retorno de Camilo Frós à meia-noite.

Miss Suéter Baile Show

Colaboraê – Rua Borges dos Reis, 81 – Rio Vermelho

Sexta-feira, 5 de setembro

20h – DJ Camilo Frós | 22h – Miss Suéter | 0h – DJ Camilo Frós