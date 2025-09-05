Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Miss Suéter leva seu Baile Show ao Colaboraê nesta sexta-feira (5)

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, custando R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:37

MIssu Suéter
MIssu Suéter Crédito: divulgação

O Rio Vermelho vai ser palco de uma noite de música, dança e irreverência nesta sexta-feira (5) com o Baile Show da banda Miss Suéter, no espaço cultural Colaboraê. A programação, que começa às 20h, promete transformar a casa em uma grande pista de celebração da música brasileira.

Quem abre a noite é o DJ Camilo Frós, às 20h, com um set cheio de brasilidade. Em seguida, às 22h, Miss Suéter sobe ao palco com sua performance marcada pela mistura vibrante de estilos musicais e uma estética irreverente. A festa se estende até a madrugada, com o retorno de Camilo Frós à meia-noite.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, custando R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Miss Suéter Baile Show

Colaboraê – Rua Borges dos Reis, 81 – Rio Vermelho

Sexta-feira, 5 de setembro

20h – DJ Camilo Frós | 22h – Miss Suéter | 0h – DJ Camilo Frós

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

Mais recentes

Imagem - Como descartar o lixo de forma correta? Confira 4 dicas

Como descartar o lixo de forma correta? Confira 4 dicas
Imagem - Dicas de ouro: saiba como prevenir que o seu animal fique doente

Dicas de ouro: saiba como prevenir que o seu animal fique doente
Imagem - Em novo álbum, Verve, Lívia Mattos encontra meio-termo entre trabalhos anteriores

Em novo álbum, Verve, Lívia Mattos encontra meio-termo entre trabalhos anteriores

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua