SEM MÁGOAS

Moacyr Franco se ofereceu para trabalhar de graça após demissão do SBT

Após 20 anos na Praça É Nossa, em 2017, Moacyr Franco foi demitido e não soube o real motivo da sua saída. No entanto, sua vontade de mostrar a arte era bem maior ao ponto de pedir para continuar trabalhando de graça no programa humorístico.

Durante sua passagem pelo O Programa de Todos os Programas, atração de Flávio Ricco e Gabi França do portal R7, Moacyr explicou que recebeu a notícia de forma repentina, porque não sabia o motivo de ter sido "convidado" a sair.

"Um dia me chamaram, tinham ordem de me demitir. Quis saber qual o motivo, e eles falaram que era contenção de despesas. Falei que rasgava o contrato e assinava outro de R$ 500 por mês. Ficava com meu plano de saúde e ali fazendo A Praça [É Nossa]. Depois, disse que a Praça eu fazia de graça....", disse.