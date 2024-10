TEATRO

Montagem Nesta Data Querida tem apresentação única nesta terça (1)

O projeto Terças Culturais chega à 2ª edição com a encenação do espetáculo Nesta Data Querida, hoje (1º), no Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba. A iniciativa tem como objetivo fomentar diálogos reflexivos e construtivos sobre temas contemporâneos e emergentes, frequentemente abordados no Enem e em diversos vestibulares, oferecendo uma experiência enriquecedora tanto para jovens estudantes quanto para o público em geral, interessados nas discussões abordadas.