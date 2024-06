LUTO

Morre aos 91 anos a atriz Jacqueline Laurence, no Rio de Janeiro

A atriz Jacqueline Laurence morreu nesta segunda-feira (17), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ela sofreu uma parada cardíaca nesta madrugada, no Hospital Municipal Couto, onde estava internada.

A atriz nasceu em Marselha, na França, em 1932. Ainda adolescente, se mudou para o Brasil com a família, acompanhando o pai jornalista. Ela viveu o resto da vida no país, mas não se naturalizou, embora se considerasse brasileira, conforme explicou ao site de Heloisa Tolipan este ano.

“Aconteceu muita coisa durante a ditadura, e coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, disse.