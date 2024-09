LUTO EM HOLLYWOOD

Morre, aos 93 anos, James Earl Jones, dublador de Mufasa e Darth Vader

Dono de uma das vozes mais icônicas da história do cinema, James Earl Jones, ator ganhador de todos os principais prêmios do entretenimento americano, morreu aos 93 anos nesta segunda-feira (9).

Ao todo, ele conta com três estatuetas do Tony, duas do Emmy e um Grammy, além de ter recebido um Oscar honorário em 2012.

Jones fez a sua estreia no cinema no clássico Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick. No entanto, ele é mundialmente conhecido por ser a voz do vilão Darth Vader na trilogia original de Star Wars, além de ter reprisado o papel em Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith, Rogue One: Uma História Star Wars, Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Star Wars: Rebels.