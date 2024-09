LUTO

Morre aos 83 anos o pianista Sergio Mendes, ícone da música brasileira

O pianista foi o principal nome do samba-jazz fora do país, iniciando a carreira ao lado de artistas como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powel, no Rio. Seu maior sucesso foi a canção "Mas que nada", que estourou na voz de Jorge Ben Jor, e que em 2006 ganhou outra versão que entrou nas paradas musicais, com o grupo Black Eyed Peas.

O artista morava em Los Angeles com a esposa, a cantora Gracinha Leporace, havia quase seis décadas. Mendes e Gracinha eram também parceiros musicais, com ela cantando na banda do pianista desde a década de 1970. O pianista se radicou nos EUA por conta da ditadura militar do Brasil e não voltou mais. No país, fez duas turnês ao lado de Frank Sinatra, entre outros momentos de destaque. Também colaborou com grandes nomes do jazz como Herb Alpert e Cannonball Adderley.