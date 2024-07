LUTO EM HOLLYWOOD

Morre Bob Newhart, ícone da comédia de Hollywood, aos 94 anos

Lenda da comédia norte-americana, Bob Newhart morreu na manhã desta quinta-feira (18), após uma série de doenças recentes A informação foi divulgada pelo seu assessor, Jerry Digney, que não especificou quais foram as enfermidades. Newhart tinha 94 anos e morreu na sua residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ator e comediante, Newhart começou sua carreira se dividindo entre o ofício de contador e o stand-up. Mas, em 1960, quando lançou o álbum de comédia The Button-Down Mind of Bob Newhart, ganhou notoriedade. O trabalho teve 1,5 milhão de cópias vendidas e rendeu um Grammy no ano seguinte.