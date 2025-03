LUTO

Morre Daniel Sabbá, surfista e ator que participou de novelas na Globo

Artista tinha 70 anos

Carol Neves

Publicado em 21 de março de 2025 às 13:43

Daniel Sabbá Crédito: Reprodução

Daniel Sabbá, ator, apresentador e surfista, morreu aos 70 anos. A notícia foi divulgada por meio das redes sociais do artista, mas a causa da morte não foi informada. Sabbá, que enfrentou desafios de saúde nos últimos anos, incluindo um grave acidente em 2021 e um câncer no nariz, deixa um legado marcante na televisão, no esporte e na vida de quem o conheceu. >

Em uma nota publicada em seu perfil no Instagram, familiares e amigos destacaram sua generosidade e paixão pela vida. “Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor”, dizia a mensagem.>

Sabbá ficou conhecido nacionalmente como apresentador do programa "Sabbá Show", exibido pela CNT em dezembro de 2000. Antes de se dedicar à televisão, ele já era uma figura destacada no surfe, tendo disputado campeonatos e se tornado uma referência no esporte no Rio de Janeiro. Em entrevista ao canal "Rap 77" no YouTube, em 2019, ele contou que o surfe o levou a se aproximar da música e do teatro nos anos 1980, quando iniciou sua carreira como ator.>

Na televisão, Sabbá participou de novelas da Globo, como "Belíssima", "América", "Paraíso Tropical" e "Pecado Capital". Apesar de não ter tido papéis de destaque, ele sempre valorizou sua trajetória artística, compartilhando memórias e experiências nas redes sociais.>

Além da carreira profissional, Sabbá enfrentou desafios pessoais. Em 2002, seu casamento com a cantora Syang chegou ao fim durante sua participação na segunda edição do reality show "Casa dos Artistas", no SBT. O programa mostrou cenas que insinuavam um envolvimento de Syang com o modelo Gustavo Mendonça, o que levou Sabbá a declarar à revista IstoÉ: “Fiquei chocado. Jamais esperaria uma atitude dessas”. Na época, ele tentou retirar Syang do programa semanas antes do ocorrido, alegando ciúmes.>