LUTO

Morre em Portugal, aos 87 anos, a escritora Maria Teresa Horta

Recentemente, foi eleita pela BBC uma das "100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo"

Maria Teresa Horta, a última integrante das emblemáticas "Três Marias" que marcaram a literatura e a luta contra o regime do Estado Novo em Portugal, faleceu na manhã desta terça (4), aos 87 anos, em Lisboa. A notícia foi divulgada pela editora Dom Quixote, que, em comunicado, lamentou a perda e ressaltou a importância de sua contribuição para a literatura portuguesa, o feminismo e o jornalismo.>

A escritora é reconhecida como uma das figuras mais notáveis e influentes de sua geração. Recentemente, foi eleita pela BBC uma das "100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo". >

Maria Teresa Horta nasceu em Lisboa e estudou na Faculdade de Letras. Sua estreia na poesia aconteceu em 1960 com "Espelho Inicial", e no ano seguinte, participou da antologia "Poesia 61" com o poema "Tatuagem". Ao longo de sua carreira, publicou diversas obras poéticas, como "Poemas para Leonor" (2012), "A Dama e o Unicórnio" (2013), "Anunciações" (2016), "Poesis" (2017), "Estranhezas" (2018) e, mais recentemente, a antologia "Eu Sou a Minha Poesia" (2019). A sua obra poética completa foi reunida na publicação "Poesia Reunida" (2009). >