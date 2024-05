Morre Missinho, primeiro vocalista do Chiclete com Banana

A produtora Vera Teixeira, que trabalhava com o artista, confirmou que Missinho fora internado no Hospital Roberto Santos para fazer hemodiálise devido a uma crise renal.

Edmilson de Amorim Ferreira, mais conhecido como Missinho, fundou o Chiclete com Banana no início dos anos 80. Na época, a banda ainda se chama Scorpius e um ano depois mudou para a marca popular. O vocalista também foi responsável pelo primeiro sucesso da banda, "Mistério das Estrelas". Outros sucessos são "Jamaica", "Beijo Cigano" e "Balão Beijo".

Um desentendimento durante a Micareta de Feira de Santana em 1986 fez com que ele saísse do grupo partindo para carreira solo, lançando um dois discos pela CBS. Missinho foi substituído por Bell Marques no comando do Chiclete.