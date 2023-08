Morte de personal trainer de Gracyanne Barbosa é investigada pela polícia

A morte do personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, de 34 anos, que aconteceu na última quarta-feira (26), será investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.



O educador físico teve a moto atingida por um carro, e não resistiu aos ferimentos. Ele era personal da influenciadora Gracyanne Barbosa, que pediu mais celeridade nas investigações do caso do amigo.



Hitallo Müller fazia parte do quadro de funcionários de uma academia famosa do Rio, segundo o jornal Extra. O proprietário do estabelecimento, Xande Negão, compartilhou nas redes sociais que o educador morreu "depois de ser atingido por um veículo em alta velocidade quando voltava para casa".