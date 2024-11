STREAMING

Mostra de Cinema Chinês online terá filmes inéditos; veja programação

Evento exibirá filmes que não estão disponíveis em nenhum outro streaming do país

A programação também retrata o amor urbano em "À Espera do Amor", de Shixian Wu, e celebra as artes tradicionais chinesas em "A Lenda da Serpente Branca", de Xianfeng Zhang. Já em "Pós-verdade", de Cheng Peng Dong, vencedor do prêmio de Filme mais Comentado do Ano no Weibo Movie Night Awards, o telespectador reflete sobre valores sociais atuais.