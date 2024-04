CULTURA

Movimenta Cajazeiras abre inscrições para oficinas de dança, produção cultural e Mostra de Dança

As inscrições estão disponível de 10 e 21 de abril no perfil do Instagram do projeto

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 10:35

Movimenta Cajazeiras abre inscrições para oficinas de dança, produção cultural e Mostra de Dança Crédito: Divulgação

O “Movimenta Cajazeiras” abre inscrições gratuitas, a partir do dia 10 até 27 de abril, para participação nas oficinas criativas e na Mostra Movimenta, através de formulário virtual disponível(https://linktr.ee/movimentacajazeiras) ou na BIO do perfil @movimentacajazeiras. O projeto idealizado em Cajazeiras tem como proposta artístico-metodológica a imersão do corpo em relação às suas experiências com os territórios onde mora e suas produções criativas. Idealizado por artistas do bairro de Cajazeiras,

O encontro de Dança é destinado a artistas informais/formais em dança residentes na região de Cajazeiras, a partir dos 16 anos, prioritariamente pessoas pretas e LGBTQIA+. As oficinas criativas serão ofertadas para aqueles que têm interesse em formação continuada e instrumentalização profissional, nas abordagens de processos criativos em dança para palco e vídeo e produção cultural.

As oficinas terão 02 horas/aula e acontecerão aos sábados do mês de maio de 2024 no Polo Criativo Boca de Brasa de Cajazeiras. Cada turma comporta até 20 pessoas e possui tradução em Libras. Os cursos são: Produção Cultura, com a doutora em dança e produtora Inah Irenam, no dia 04 de maio; Do encoberto ao desejado - Criação em Dança, com o coreógrafo Guego Anunciação, no dia 11 de maio; e Cinética.Mov - Dança para Câmera, com o dançarino e coreógrafo Neemias Santana, 18 de maio.

A Mostra Movimenta acontece no dia 25 de maio e podem se inscrever nela artistas formais, informais e grupos de dança de qualquer estilo de dança. Os interessados passarão por seleção simplificada, mediante inscrição via formulário com informações básicas do artista/dupla/grupo inscrito e da coreografia com vídeo dela. Os selecionados receberão cachês, o valor dependerá da quantidade de pessoas que compõem a ficha técnica.

Além dos dois eixos acima, oficinas, o Movimenta Cajazeiras trará uma terceira ação, a roda de conversa “Futuros Criativos”, a ser realizada com propósito de se formar o Fórum de Dança de Cajazeiras, para a construção de políticas de acesso, permanência e fomento de produções artísticas do bairro-cidade. O bate-papo ocorrerá no dia 26 de maio e é aberto ao público.