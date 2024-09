MUSEU

Museu de Arte Contemporânea da Bahia celebra um ano com Virada Cultural

Em destaque, a abertura da exposição 'Último Lote' e o show do Grupo IFÁ , no sábado (28)

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 12:00

MAC, na Rua da Graça Crédito: Fernando Barbosa/divulgação

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia) celebra seu primeiro aniversário no próximo domingo (29) com a Virada MAC_Bahia - Ano 1, um evento que promete 36 horas ininterruptas de arte, cultura e entretenimento. A programação acontece nos dias 28 e 29 de setembro, oferecendo ao público uma experiência dinâmica e diversificada, com atividades que promovem a interação e o envolvimento nas mais variadas expressões artísticas.

A programação da Virada MAC_Bahia oferecerá uma variedade de atividades, como artes visuais, performances, oficinas de arte, cinema e meditação. Entre os destaques estão a abertura da Exposição “Último Lote”, no sábado (29), às 19h, na Galeria Anexo, com obras que abordam temas contemporâneos e interativos, além de um show do Grupo IFÁ às 20h, trazendo o afrobeat para animar a noite. O Festival Digitália transformará a Garagem Digital em um palco de oficinas e apresentações de artistas locais na madrugada de sábado para domingo, conectando arte e tecnologia. Para uma experiência mais imersiva, haverá a Noite no Museu, com visitas guiadas noturnas à luz de lanternas, começando à meia-noite de domingo.

O evento culminará em um momento especial de celebração no domingo (28), às 21h, com o Parabéns Coletivo, convidando o público a se juntar na homenagem ao primeiro ano de história do MAC_Bahia. A celebração marca um novo capítulo para o museu, que continua a inspirar e envolver a comunidade com arte contemporânea e experiências inovadoras.

Na primeira edição da Virada, realizada durante a inauguração do museu, o evento teve 60 horas ininterruptas de programação e atraiu mais de 8 mil pessoas. Este ano, a expectativa é superar esse número, reunindo ainda mais amantes da arte e da cultura em um ambiente dinâmico e acolhedor. Ao longo de seus primeiros 365 dias, o MAC_Bahia recebeu aproximadamente 90 mil visitantes, consolidando-se como um importante ponto de encontro cultural na cidade.

Confira a programação completa:

28/09, Sábado

10h – Dança-terapia

11h – Recreação infantil

14h – Visita guiada “Circuito Acessível MAC_Bahia” (com intérpretes de Libras) – Ponto de encontro: mini rampa de skate

14h30 – Experiência em Realidade Aumentada na Galeria Muro de Arte Urbana

15h – Roda Têxtil Especial

15h às 19h – Festival Digitália

15h – Recreação infantil: Aula de Circo

15h30 – Oficina de Graffiti com Denissena

16h – Visita guiada – 1 ano do acervo inicial do MAC_Bahia

16h às 20h – Festival Digitália: Workshop “Oficina Básica: DJING” por Anderson Santos – Espaço Colaborar

17h – Performances de dança

17h às 21h – Ativação da escultura interativa (mini rampa): skatistas realizam manobras e monitoria para o público infanto-juvenil

18h – Festival Digitália: Performance “Thank You Exu” – Coletivo Blackitude / Vozes Negras da Bahia / Nelson Maca

19h – Abertura da Exposição “Último Lote” com visita guiada

20h – Show do Grupo IFÁ Afrobeat

21h – Oficina noturna de arte e tecnologia

22h – Cine Indoor – Sessão 1

22h30 – Garagem Digital – Festival Digitália apresentando Subgrave Nordestino Ato I Conexões – José Balbino

23h – Performance “Cem Peitos” de Fause Haten

23h30 – Garagem Digital – Festival Digitália apresentando por Eric Barbosa e Vitor Grilo

29/09, Domingo

00h – Noite no Museu: Visita guiada da meia-noite

00h30 – Garagem Digital – Festival Digitália apresentando “Yorubaiano” por Urubservando aka Anderson

01h – Cine Indoor – Sessão 2

01h – Garagem Digital – Festival Digitália apresentando Sereia Sampleada e a Ópera do Mergulho por Gabriela Piñeiro

02h – Garagem Digital – Festival Digitália apresentando Conexão Bahia Ba$$ 10 Anos – Telefunksoul e DJ Werson

03h – Cine Indoor – Sessão 3

07h – Café da manhã do Preta Bistrô

08h – Amanhecer com Yoga por Carla Dantas

10h – Prática Pelvika Matinal (para todas as idades)

10h30 – Recreação infantil

15h – Recreação infantil: Aula de Circo

16h – Visita guiada – 1 ano do acervo inicial do MAC_Bahia

17h – Performances de dança

17h às 21h – Ativação da escultura interativa (mini rampa): skatistas realizam manobras e monitoria para o público infanto-juvenil

18h – Performance de encerramento “O Museu é A Rua” com o grupo A Pombagem

19h – DJ Set

21h – Parabéns coletivo para o MAC_Bahia

22h – Encerramento

Serviço

Quando: 28 de setembro, a partir das 10h, até 29 de setembro, às 22h

Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia)