LANÇAMENTO

Música de Caetano Veloso compõe a trilha sonora do filme ‘Rivais’, com Zendaya

A estreia do filme nos cinemas está marcada para esta quinta-feira (25) no Brasil

O filme “Rivais”, com direção de Luca Guadagnino e protagonismo e produção de Zendaya, tem um atrativo especial para os brasileiros além do esporte e da moda. A trilha sonora da obra tem uma música de ninguém menos que o cantor e compositor baiano Caetano Veloso. A música se chama “Pecado” e é uma das gravações em espanhol do cantor e compositor para o álbum “Fina Estampa” (1994).