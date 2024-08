ESPORTE E CULTURA

Música de Chico Buarque vira meme nas Olimpíadas

O começo se tudo se deu quando os internautas começaram a questionar no X se os atletas de hipismo levavam seus próprios cavalos para as provas ou se os animais eram fornecidos pela organização dos Jogos o que, segundo eles, "seria um problema caso o cavalo falasse uma língua diferente da do atleta".