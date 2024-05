CLUBE CORREIO

Música, teatro infantil e stand-up marcam a agenda cultural do final de semana

Publicado em 17 de maio de 2024 às 15:07

Crédito: Divulgação

O fim desta semana será marcado por música, teatro e comédia, com espetáculos especiais na agenda cultural de Salvador, abrangendo desde o público infantil até o adulto. A programação começa na sexta-feira (17) com o show da banda de rock RANCORE, que apresenta a turnê Relâmpago & Meus Amigos Estão Velhos. O evento acontece a partir das 21h, no The Green House, no Rio Vermelho.

As risadas nessa sexta serão garantidas com Fanta e Pandora, uma Folia em Cena com os atores Rodrigo Villa, Lelo Filho e Maurício Martins, espetáculo da Cia Baiana de Patifaria, às 20h, no Teatro Módulo. Ambos ingressos podem ser podem ser adquiridos no site da Sympla e nas bilheterias dos espaços.

No sábado (18), a atriz Maria Menezes apresenta o espetáculo Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui), no Teatro Módulo, às 20h. Seguindo a linha da comédia, Rabiscando Piadas - Stand Up Comedy promete agitar a cena do humor em Salvador, no Teatro Jorge Amado, às 20h. Também estará em cartaz o espetáculo Chiquita com Dendê, um recital satírico, cheio de lirismo e humor, escrito por Aninha Franco, que conta e canta a doçura e a aridez da Bahia. A peça acontece às 19h, no Teatro Molière da Aliança Francesa, com uma apresentação também no domingo (19), às 18h. Os ingressos para os dois primeiros eventos podem ser adquiridos na plataforma Sympla e da peça Chiquita com Dendê através do WhatsApp (71) 99921-2368.

A programação infantil do final de semana contará com o Show Musical – Teatral do Mickey & Amigos. O espetáculo traz o camundongo mais famoso dos desenhos e reúne personagens de vários filmes, como Toy Story, Branca de Neve e A Princesa e o Sapo. A peça acontece no sábado (18) e no domingo (19), às 11h e às 15h, no Teatro Jorge Amado, com ingressos à venda no site Sympla e na bilheteria do espaço.

No domingo (19), a comediante Bruna Louise apresenta o espetáculo Ela Tá Correndo Atrás, prometendo fazer a plateia gargalhar, além de empoderar e combater preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam impor a ela. A apresentação acontece às 18h, 20h e 22h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla e na bilheteria do espaço.

SERVIÇO: RANCORE e turnê Relâmpago & Meus Amigos Estão Velhos I Sexta-feira (17), às 21h, no The Green House, no Rio Vermelho I Ingressos: R$60, disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: Fanta e Pandora, uma Folia em Cena I Sexta-feira (17), às 20h, no Teatro Módulo I Ingressos: R$30/60, disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui) I Sábado (18), às 20h, no Teatro Módulo I Ingressos: R$40/80 (meia e inteira), disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: Rabiscando Piadas - Stand Up Comedy I Sábado (18), às 20h, no Teatro Jorge Amado I Ingressos: R$30/70, disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: Chiquita com Dendê I Sábado (18), às 19h e Domingo (19), às 18h, no Teatro Molière da Aliança Francesa I Ingressos: através do WhatsApp (71) 99921-2368.

SERVIÇO: Show Musical – Teatral do Mickey & Amigos I Sábado (18) e domingo (19), às 11h e às 15h, no Teatro Jorge Amado I Ingressos:R$50 a 120, disponíveis na plataforma Sympla