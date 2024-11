SUCESSO

Músico de Juazeiro é selecionado para cantar em banda internacional: 'Oportunidade incrível'

Eduardo Onofre foi um dos escolhidos para ser o cantor oficial do grupo

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 10:22

Músico baiano é selecionado para compor banda internacional formada pelo Santander Crédito: Divulgação

Um baiano irá representar o Brasil em um projeto do banco Santander que une diversos artistas de diferentes países. A chamada Louder Together selecionou cinco músicos pelo TikTok para formar uma banda internacional. Um deles é Eduardo Onofre Duarte, 24 anos, baiano de Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia.

O grupo LoudT já gravou sua primeira música "Dime". O lançamento será nesta semana no TikTok do Santander, seguido por um documentário que contará sobre a experiência dos integrantes durante a gravação os conteúdos, obstáculos que tiveram que superar para criar sua primeira canção e sonhos e ambições que os fizeram participar do projeto.

A banda é composta pelos músicos Mora, da Argentina, Onofre, do Brasil, Jesús Tejada, da Espanha, Yozi, do México, e Guadi, do Uruguai. O Louder Together levou os participantes para uma viagem a Barcelona, onde os cinco jovens se reuniram para, em menos de uma semana, compor uma música juntos e gravar um videoclipe.

Os participantes se reuniram pela primeira vez no Angel Sound, onde Rosalía gravou "El mal querer" e parte de "Motomami". Em Madri, puderam trabalhar nos clássicos estúdios Metropol, onde artistas como C. Tangana, Sebastián Yatra e Aitana produziram seus álbuns. Lá, os membros da banda tiveram a oportunidade de se encontrar com o artista espanhol e estrela do TikTok Omar Montes e vários produtores e receber conselhos importantes para suas futuras carreiras musicais.

Conheça o artista brasileiro

Eduardo Onofre Duarte foi um dos escolhidos para compor a banda internacional do Santander. Nascido em Juazeiro, o baiano de 24 anos impressionou o júri com sua música “Seu Batom”, que tem referências de R&B, Jazz e RAP, escolhida entre os mais de 3.500 vídeos recebidos pelo Banco.

Eduardo conta que, na época em que gravou o som, ele precisou fazer uma vaquinha entre seus amigos para financiar seu primeiro clipe. “Para realizar a gravação, peguei um ônibus de Juazeiro até o município de Luís Eduardo Magalhães. Foram 16 horas de viagem para encontrar um amigo que me ajudou a produzir o clipe para meu vídeo no TikTok. Depois de um mês que eu postei a música, quando pensei que já tinham escolhido outra pessoa para a banda, recebi um e-mail do Banco, avisando que eu estava entre os ganhadores da Louder Together”, conta.

O artista foi surpreendido ao ser anunciado como o ganhador brasileiro da ação. Pela primeira vez em sua vida, ele viajou para São Paulo, onde se encontrou com a equipe do Santander para seguir direto para a Espanha, conhecer os outros integrantes, compor arranjos e participar de um videoclipe da primeira banda formada dentro de uma rede social.

“Nunca tinha ido sequer para São Paulo. E quando dei por mim, estava em Madri, com outros músicos que me apresentaram outras referências culturais. Enquanto eu falava de forró, samba e baião, os outros músicos me mostraram ritmos como lambada e salsa. Foi uma oportunidade incrível de entender a música de uma forma globalizada”, diz o músico.