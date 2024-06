Um catalão à brasileira

Músico espanhol Hugo Arán, influenciado pela MPB, se apresenta no Festival Zona Mundi

Evento neste final de semana e promove a conexão entre artistas do Brasil e de diferentes países lusófonos e ibéricos

Luiza Gonçalves

Publicado em 7 de junho de 2024 às 09:38

Cantor e produtor espanhol Hugo Arán se apresenta em Salvador neste sábado no MAM Crédito: Divulgação

A música brasileira chegou na vida de Hugo Arán, 44, no início dos anos 2000, ao ouvir uma composição de Márcio Faraco e Chico Buarque na rádio em Barcelona. Foi momento decisivo: “Ali é o começo de tudo. Eles mudaram o meu jeito de olhar a música, me deram o impulso para compor e a partir daí comecei a escutar muita música brasileira, conheci os clássicos: Tom Jobim, Vinicius de Moraes e toda a MPB, com Caetano, Gil, Bethânia. Depois de imitar eles (risos), comecei a escrever as minhas próprias músicas e achar o meu caminho”, relembra.

Hoje, o músico e produtor catalão tem quatro álbuns de estúdio que trazem em suas sonoridades uma mistura de ritmo e origens em composições intimistas sobre a vida cotidiana: “A partir do meu segundo álbum, que era produtor pleno, comecei a misturar e experimentar mais. Eu não posso me apropriar de uma cultura que não é a minha, tento fazer da forma mais honesta possível, escrevendo em espanhol, com as temáticas que me sucedem. Mas os ritmos, as harmonias, as melodias são inspiradas no Brasil, que é a minha fonte, na Argentina, no Uruguai e no Mediterrâneo”, explica.

Fortalecendo o laço Espanha-Brasil, que o acompanha desde 2004, quando veio pela primeira vez ao país, Hugo Arán se apresenta em Salvador amanhã, a partir das 17h, no Festival Zona Mundi, no Solar do Unhão. A performance integra uma turnê do músico pelo Brasil com o seu último trabalho de estúdio AR (2023), que já passou por Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. O álbum é uma colaboração entre Hugo, o produtor Pablo Acevedo e músicos brasileiros como Crá Rosa, Vinícius Cantuária, Ceumar Coelho, Pedro Rosa e Ney Matogrosso, com letras em português e espanhol.

“Fazer um disco todo de parcerias fecha o círculo de conhecer esses artistas e trabalhar com eles, compondo e cantando, ter a chance de estar com figuras que eu admiro muito e que são referências”, pontua. Hugo revela ainda a vontade de explorar outros gêneros brasileiros e conhecer seus locais de origem, como frevo, por exemplo: “Eu amo o frevo, mas nunca tive a oportunidade de ir a Pernambuco e de tocar, escutar de perto. Acho que é uma pendência“, brinca.

Zona Mundi

“Eu acho que o mais interessante nesse festival é permitir que os artistas que vêm de longe e os que estão aqui possam tecer redes entre si. É estar cara a cara com o outro, conversar, conviver. Isso faz as trocas serem mais especiais e abre muitas portas”, afirma Hugo sobre a participação no Festival Zona Mundi. O evento, que chega a sua nona edição, tem promovido a celebração e conexões entre artistas do Brasil e de diferentes países lusófonos e ibéricos. Esse ano ele acontece entre os dias 5 e 9 de junho, no Parque da Cidade e Museu de Arte Moderna (MAM).

Nesta sexta-feira e no final de semana, o festival reúne 14 intervenções de artistas visuais e sonoros do Brasil, Moçambique, Guiné Bissau, Angola, e Espanha. Dentre nomes estão: Josyara, Siwo (Moçambique), Indi Matata (Angola), Ávua, Pedro Pondé convida Clariana e Udi, Martins – Patche Di Rima (Guiné-Bissau) e Marina Tuset (Espanha). Uma das atrações do domingo é a baiana Renata Bastos, que em seu novo show apresenta canções autorais e clássicos do reggae nacional e internacional:

“Estou muito honrada com o convite para participar desse festival tão importante, que celebra a diversidade cultural e o intercâmbio de artistas brasileiros com artistas de outras partes do mundo. Sem dúvida, uma oportunidade de ouro para o lançamento do meu trabalho autoral”, diz Renata.

O Festival Zona Mundi tem correalização do Instituto Cervantes Salvador e da Embaixada da Espanha no Brasil. “Estamos felizes de poder apoiar um evento multicultural como o Festival Zona Mundi, promovendo o intercâmbio entre os países de língua portuguesa, os países ibéricos e o Brasil. A participação desses dois artistas espanhóis, talentosos e brilhantes, é motivo de muito orgulho para todos nós. É sempre um prazer assistir a essa mistura de ritmos entre nossos países”, comenta o diretor do Instituto Cervantes Salvador, Daniel Gallego Arcas

FESTIVAL ZONA MUNDI

Hoje, às 18h: Josyara; Siwo (Moçambique); Indi Matata (Angola); Ávua

Amanhã, às 17h: Pedro Pondé convida Clariana e Udi; Martins – Patche Di Rima (Guiné-Bissau); Hugo Arán (Espanha); Patche Di Rimma (Guiné-Bissau)

Domingo, às 11h: Renata Bastos; Luana Flores; Marina Tuset (Espanha); Vitrolab; Jorge Mulumba (Angola); Neila Khadi

Local: Hoje e amanhã, no Pátio do Museu de Arte Moderna (Av. Contorno); domingo, no Parque da Cidade