Nanda Costa e Lan Lanh voltam a Salvador e refazem foto antiga com as filhas gêmeas

Nanda Costa compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (18), uma nova versão da foto que tirou na Bahia há alguns anos com Lan Lanh, antes do nascimento das gêmeas do casal, Kim e Tiê, de um ano e nove meses.



Na imagem antiga, o casal aparece sentado em uma mureta, admirando o pôr do sol. Enquanto na atual, as duas seguram as herdeiras no colo. "A sentada (na mureta) de milhões!", escreveu a atriz na legenda do post, também compartilhado pela percussionista.