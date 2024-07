MÚSICA

Nando Reis celebra maior lançamento de sua carreira com show em Salvador

Show será no dia 20 de outubro, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

O renomado cantor e compositor Nando Reis vai desembarcar em Salvador com a sua nova turnê “Uma Estrela Misteriosa”. A apresentação, que vai celebrar o maior lançamento da carreira do artista, acontece no dia 20 de outubro, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e podem ser adquiridos através da plataforma Bilheteria Digital ou no Balcão de Ingressos Bahia, do Shopping Barra, sem adição de taxa de serviço.