MÚSICA

'Não Posta': cantora baiana lança feat com Marina Sena

Lou diz que Marina está no topo como artista nacional favorita dela e que ela é uma mãe da música para a baiana

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 20:30

Lou Garcia lança feat com Marina Sena Crédito: Divulgação

A cantora e compositora baiana Lou Garcia lançou nesta quinta-feira (2) o seu mais novo dueto, que traz a mineira Marina Sena cantando como convidada.

A música "Não Posta", que promete ser o próximo sucesso da ex-The Voice Kids, fala sobre proteger algo com alguém, algo que não precisa ninguém saber. Aos veículos de comunicação, Lou diz que Marina está no topo como artista nacional favorita dela e que ela é uma mãe da música para a baiana.

Lou aos 20 anos e na sua terra natal, também ficou entre as finalistas do 19° Festival de Música da Bahia, da Rede Educadora FM, com a música "realidade é virtual".

A baiana, de 23 anos, participou do The Voice Kids de 2016. A artista aos 15 anos já tinha mais de 50 composições próprias. Ano passado, Lou fez sucesso com as músicas “Não Fosse Tão Tarde” e “Incendiou”. Esta última foi uma das mais tocadas na Alemanha e ganhou destaque no canal MTV alemão.

Lou Garcia garantiu a indicação ao TikTok Awards na categoria “Não Nasci, Estreei” com a música “Não Fosse Tão Tarde”, que já foi regravada nas vozes de cantores consagrados, como Wesley Safadão, João Gomes, Calcinha Preta, Silvano Salles, Léo Santana, Zé Vaqueiro, dentre outros. O single virou hit em países, como Portugal, Moçambique, Luxemburgo e entre outros. O single alcançou o Top Song 174 com 63 milhões streamings no Spotify e 31 milhões de visualizações no YouTube. A artista conquista essas realizações, aos 21 anos e ainda independente, aguça os olhos do staff da Universal Music, que desembarcou na Bahia para contratá-la.