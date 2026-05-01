Nariz de Cogumelo realiza circulação de espetáculos no Subúrbio Ferroviário de Salvador

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Doris Miranda
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:00
O grupo Nariz de Cogumelo (@narizdecogumelo) realiza, uma nova circulação de espetáculos em praças e espaços públicos do Subúrbio Ferroviário de Salvador todos os sábados e domingos até 17 de Maio. A programação gratuita integra o projeto Nariz de Cogumelo no Subúrbio Ferroviário e leva ao público apresentações de palhaçaria, reafirmando o compromisso do grupo com a ocupação dos espaços públicos da cidade.
Ao longo dos próximos finais de semana consecutivos, o grupo apresenta os espetáculos Clássicos: O Filme, aos sábados, e É das Palhaças que Eles Gostam Mais, aos domingos, sempre às 16h. A circulação passa por bairros como Plataforma, São João do Cabrito e Coutos.
Em cena, o Nariz de Cogumelo reúne Diogo Flórez, Laili Flórez e Luiza Bocca, artistas que conduzem as apresentações com a linguagem da palhaçaria e da comicidade promovendo interação com o público. A circulação conta ainda com a participação de artistas convidados, como o músico Estevam Dantas, presente em ambos os espetáculos, além de Geovane Nascimento, que integra Clássicos: O Filme; e Diana Ramos e Milena Pitombo, que participam de É das Palhaças que Eles Gostam Mais.
Além das apresentações, o projeto também incorpora ações de acessibilidade em duas datas da programação, com recursos de audiodescrição e tradução em Libras, ampliando o acesso de pessoas com deficiência às atividades culturais.
A trama
No espetáculo Clássicos: O Filme, o picadeiro se transforma em um set de cinema, onde três palhaços enfrentam o desafio de realizar seu primeiro filme. Entre improvisos, erros e acertos, a montagem revisita números clássicos do circo a partir de uma linguagem contemporânea, explorando o humor físico e a relação direta com o público.
Já em É das Palhaças que Eles Gostam Mais, o grupo apresenta uma comédia que reúne números tradicionais de circo e cenas autorais, destacando o protagonismo feminino na palhaçaria. Com humor leve e irreverente, o espetáculo constrói uma relação de proximidade com o público e reafirma a potência das mulheres na comicidade.
Programação Nariz de Cogumelo no Subúrbio Ferroviário
Plataforma (Praça São Braz): 2/5 (sábado) – Clássicos: O Filme | 3/5 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais
São João do Cabrito (Quadra Av. Beira Mar/Rua Sá de Oliveira, 653) - 9/5 (sábado) – Clássicos: O Filme | 10/5 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais
Coutos (Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360°) - 16/5 (sábado) – Clássicos: O Filme | 17/5 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais