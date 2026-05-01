PALHAÇARIA

Nariz de Cogumelo realiza circulação de espetáculos no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Neste fim de semana, as apresentações gratuitas acontecem na Praça São Braz, em Plataforma

Doris Miranda

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:00

O espetáculo Clássicos: O Filme está dentro da programação do festival do Nariz de Cogumelo Crédito: Caio Lírio

O grupo Nariz de Cogumelo (@narizdecogumelo) realiza, uma nova circulação de espetáculos em praças e espaços públicos do Subúrbio Ferroviário de Salvador todos os sábados e domingos até 17 de Maio. A programação gratuita integra o projeto Nariz de Cogumelo no Subúrbio Ferroviário e leva ao público apresentações de palhaçaria, reafirmando o compromisso do grupo com a ocupação dos espaços públicos da cidade.

Ao longo dos próximos finais de semana consecutivos, o grupo apresenta os espetáculos Clássicos: O Filme, aos sábados, e É das Palhaças que Eles Gostam Mais, aos domingos, sempre às 16h. A circulação passa por bairros como Plataforma, São João do Cabrito e Coutos.

Em cena, o Nariz de Cogumelo reúne Diogo Flórez, Laili Flórez e Luiza Bocca, artistas que conduzem as apresentações com a linguagem da palhaçaria e da comicidade promovendo interação com o público. A circulação conta ainda com a participação de artistas convidados, como o músico Estevam Dantas, presente em ambos os espetáculos, além de Geovane Nascimento, que integra Clássicos: O Filme; e Diana Ramos e Milena Pitombo, que participam de É das Palhaças que Eles Gostam Mais.

Além das apresentações, o projeto também incorpora ações de acessibilidade em duas datas da programação, com recursos de audiodescrição e tradução em Libras, ampliando o acesso de pessoas com deficiência às atividades culturais.

A trama

No espetáculo Clássicos: O Filme, o picadeiro se transforma em um set de cinema, onde três palhaços enfrentam o desafio de realizar seu primeiro filme. Entre improvisos, erros e acertos, a montagem revisita números clássicos do circo a partir de uma linguagem contemporânea, explorando o humor físico e a relação direta com o público.

Já em É das Palhaças que Eles Gostam Mais, o grupo apresenta uma comédia que reúne números tradicionais de circo e cenas autorais, destacando o protagonismo feminino na palhaçaria. Com humor leve e irreverente, o espetáculo constrói uma relação de proximidade com o público e reafirma a potência das mulheres na comicidade.

Espetáculo É das Palhaças que Eles Gostam Mais Crédito: Caio Lírio

Programação Nariz de Cogumelo no Subúrbio Ferroviário

Plataforma (Praça São Braz): 2/5 (sábado) – Clássicos: O Filme | 3/5 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais

São João do Cabrito (Quadra Av. Beira Mar/Rua Sá de Oliveira, 653) - 9/5 (sábado) – Clássicos: O Filme | 10/5 (domingo) – É das Palhaças que Eles Gostam Mais