VEIO AO MUNDO

Nasce filha do sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti

Segunda filha do cantor sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti, nasce em Belo Horizonte

Nasceu na quarta-feira, 24, a segunda filha do músico Fabiano Menotti, irmão e dupla musical de César Menotti. Batizada de Izabela, a criança nasceu no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

“Izabela, a mais bela das poesias. Minha menina, te dedico essa canção pra dizer que você, minha Izabela, que aqui tem muito amor no coração”, escreveu Gaby Menotti, esposa do músico em publicação no Instagram.