HOMENAGEM

Will Smith agradece Jackie Chan por ajudar a criar seu filho

Nesse domingo (7), Jackie Chan completou 70 anos e um dos famosos que o homenageou foi o ator Will Smith, que postou uma foto com ele e o filho Jaden

Jackie Chan completou 70 anos de idade nessse domingo, 7. O ator Will Smith parabenizou o especialista em artes marciais, com uma foto dele com Chan e o seu filho do meio Jaden Smith na época das filmagens do filme Karatê Kid, de 2010.