Jada Pinkett diz que ela e Will Smith 'ficarão juntos para sempre' após anúncio de separação

Jada Pinkett Smith voltou a falar sobre sua relação com Will Smith enquanto promovia seu novo livro, Worthy, no Drew Barrymore Show na terça-feira, 29. Em outubro, a atriz revelou que ela e o ator nunca se divorciaram, mas estavam separados desde 2016 - eles se casaram em 1997 e tiveram dois filhos juntos, Willow e Jaden.



A apresentadora foi a primeira a abordar o tema no programa ao comentar sobre a obra de Jada. "Sinto que talvez a sua sombra e a dele se separaram de alguma forma neste livro, quer que eles fiquem juntos para sempre ou não, mas parece que vocês vão ficar juntos para sempre", disse Barrymore.