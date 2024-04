'NOSSA'

Nasce Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Filha de Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio, Pilar nasceu nesta quinta-feira (18) em um hospital de São Paulo. A bebê é a primeira herdeira do casal, que está junto desde 2021 e ficou noivo no ano seguinte.