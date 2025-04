ARTE

Neojiba embarca em nova turnê na Europa com passagens por salas icônicas da música clássica

Grupo se apresenta em 11 cidades de seis países

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2025 às 10:52

Neojiba Crédito: Divulgação

A Orquestra Neojiba, principal conjunto do programa de formação musical da Bahia, prepara-se para mais uma turnê internacional. Entre os dias 17 de maio e 4 de junho, os 85 músicos do grupo, com idades entre 15 e 27 anos, se apresentarão em seis países da Europa, incluindo palcos prestigiados em cidades como Hamburgo, Munique, Amsterdã e Paris.>

Antes da temporada no exterior, o público de Salvador poderá conferir gratuitamente parte do repertório nos dias 2 e 3 de maio, no Teatro Salesiano, como parte da série Salvador Sinfônica.>

A nona viagem internacional da Neojiba, em seus 17 anos de atuação, reforça o destaque da orquestra no cenário mundial da música clássica. Desde 2007, foram mais de 390 concertos e cerca de meio milhão de espectadores. Neste ano, a orquestra estreia em salas como a Elbphilharmonie (Hamburgo) e a Isarphilharmonie (Munique), e retorna à Concertgebouw (Amsterdã) e à Philharmonie de Paris — palco que o grupo já visitou três vezes.>

As apresentações internacionais não utilizam recursos do contrato com o Governo da Bahia, que apoia o Neojiba em nível local. As viagens são viabilizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), com apoio de patrocinadores e produtores estrangeiros, que cobrem todos os custos logísticos e artísticos. O reconhecimento da orquestra é tal que ela é frequentemente convidada para integrar a programação oficial das temporadas mais concorridas da música clássica europeia.>