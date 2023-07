Nicole Bahls revela truque para se masturbar escondida em A Fazenda

Uma das maiores dificuldades que Nicole Bahls, 37, enfrentou durante o confinamento em A Fazenda 5 foi a falta de sexo. Para tentar amenizar a situação, a famosa descobriu um truque para se masturbar sem ser flagrada pelas câmeras.



Em bate-papo com André Marques, a ex-Pânico revelou que, a partir do segundo mês no programa, sua libido estava alta e, sem ter como transar no reality, começou a se tocar no banheiro.



Bahls ressaltou que, ao contrário do BB, o banheiro de A Fazenda não tem câmeras, e era lá que buscava se masturbar. "No segundo mês começou a fazer cócegas, parecia que estava com formiga na calcinha, aí um dia estava tirando um cochilo, minha mão desceu [para a região da virilha]. Falei 'não, vou dar um jeito nisso'."