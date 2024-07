FESTA

Noivos fazem after em festival e ‘casam’ de novo em show de Ivete; veja vídeo

O casamento é um momento especial para muitos apaixonados. Agora imagine casar e ter como after da cerimônia um show de Ivete Sangalo. Foi isso que aconteceu com o casal Giovanna Acácio e Wandir Matheus, em Brasília, durante o Na Praia Festival, nesse sábado (20).

“Venha aqui que você vai casar agora”, convidou a cantora ao avistar o casal na plateia. Eles subiram ao palco e Ivete simulou uma mini cerimônia. Na brincadeira, ela “impôs” algumas condições para o casamento e perguntou ao noivo: “Você aceita essa mulher, para você cuidar dos meninos de noite, para você trocar uma fralda, para você fazer a comida e lavar os pratos, para você deixar ela malhar, ir na manicure, fazer unha e cabelo? Ela que vai sair para jogar futebol com as amigas e você cuidar da casa”. Depois, questionou a noiva: “Você aceita essa mulher com essa pressão toda?”, perguntou a artista. Depois do sim do casal, Ivete puxou uma marcha nupcial, mas com um toque baiano.