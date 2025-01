MÚSICA

Nostalgia: Kart Love relança sucesso de Floribella em versão arrocha

Lançamento chamou a atenção da atriz Juliana Silveira

A prévia do lançamento chamou a atenção da atriz Juliana Silveira, que interpretava a personagem Floribella, e ela não hesitou em compartilhar o vídeo, comentando "Eu amei". A nova versão também ganhou o apoio de Pocah, cantora e ex-BBB, que comentou: "Pelo amor de Deus, Kart, solta logo! Ficou muito bom!".

Kart Love se mostrou empolgado com a releitura da canção, destacando a importância da música para gerações passadas. "Foi especial demais revisitar essa música que fez parte da infância e adolescência de tanta gente, agora com uma roupagem nova, cheia de sentimento e no nosso estilo, o arrocha", disse o cantor.