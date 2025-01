'AVESSOS'

Nova mostra de Angeluci Figueiredo, a Preta, chega ao Fasano Salvador

A mostra pode ser visitada no lobby do hotel

Uma exposição de fotografias de Angeluci Figueiredo, Preta, vai ter abertura oficial na quarta-feira (22), no Hotel Fasano, em Salvador, às 19h. A mostra "Avessos" traz uma perspectiva diferente, focando em personagens de costas. A série de 12 fotografias mostra contratastes e detalhes do universo de cada retratado.

Em "Avessos", as fotografias de Preta capturam o mistério do outro, revelando cores, fantasias e marcas do tempo vivido. As imagens mostram não apenas os sonhos e fantasias das pessoas, mas também a realidade crua e permanente dos corpos. São registros de pessoas posando para a câmera, mas também de momentos espontâneos, em que o olhar da fotógrafa revela o avesso da vida.