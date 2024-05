SEGUNDO ANO

Nova temporada de série do ‘Senhor dos Anéis’ ganha trailer; veja

A segunda temporada da série “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” está próxima de iniciar. Marcada para estrear no dia 29 de agosto, a produção divulgou nesta terça-feira, 14, o trailer oficial da nova fase.

Lançada pela Prime Video em 2022, “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” acompanha os acontecimentos na Terra-Média milhares de anos antes do que é apresentado no filme “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, de 2001.