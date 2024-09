TURISMO

Novo hotel é inaugurado com 256 suítes e quatro piscinas em Sauípe; confira

Unidade fechou para reforma depois do Carnaval e já iniciou as vendas para 2025

Gil Santos

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 12:10

Hóspedes serão recebidos a partir de 2025 Crédito: Divulgação

O antigo hotel Premium Sol, em Costa do Sauípe, será reinaugurado. O empreendimento foi fechado para obras após o Carnaval de 2024 e, segundo os organizadores, foi elevado de categoria e passará a se chamar Sol Grand Premium, tendo o cantor e compositor Saulo Fernandes como embaixador. As vendas foram abertas para pacotes a partir do dia 20 de janeiro de 2025. A unidade tem 256 suítes, quatro piscinas, uma delas coberta, som ambiente e restaurantes (veja abaixo).

O hotel pertence a Aviva, desde 2018. A plataforma de entretenimento é detentora também do Hot Park, 8º parque aquático mais visitado do mundo, e dos dois maiores resorts do Brasil, Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente Resorts (GO). A empresa informou que serão investidos R$ 770 milhões na Costa do Sauípe até 2028, sendo R$ 420 milhões no complexo e R$ 350 no futuro parque aquático Hot Park Baía das Tartarugas, a ser inaugurado em 2027.

A partir do próximo ano, portanto, hóspedes terão duas opções de hotel Grand Premium, o Sol e o Brisa, estabelecendo o que será a Sauípe de um futuro que já começou, além de outros dois hotéis, Ala Mar e Ala Terra, na categoria Sauípe Resorts, que serão os próximos a serem completamente renovados.

Aviva informou que o objetivo é manter uma diversidade de hotéis entre Upper Midscale e Midscale na Costa do Sauípe, promovendo um all-inclusive variado que atende à crescente demanda de clientes por experiências cada vez mais premium.

O cantor e compositor Saulo Fernandes será embaixador do hotel Sol Grand Premium. Além disso, a canção “Isso de ser baiano”, interpretada pelo cantor, é a trilha sonora da campanha “Tome um Banho de Bahia” que reposiciona o destino.

A empresa informou que Saulo também será estrela dos filmes “O Nascer de um Novo Sol” , e do terceiro a ser lançado que promovem o Sol Grand Premium. Além disso, participará de um show especial e exclusivo para os hóspedes e convidados que acontecerá em janeiro para celebrar a inauguração. Até lá, os detalhes da obra também estão sendo divulgados no YouTube e no Instagram da Costa do Sauípe, na série “Quando o Segundo Sol Chegar”, apresentadas pelo criador de conteúdo Matheus Araponga.

Confira a infraestrutura do novo empreendimento:

A elevação do hotel para uma categoria de alto padrão tem base em estudos de mercado, pesquisas próprias da Aviva e na alta demanda que o Brisa Grand Premium tem depois da sua renovação. “Elevar a categoria de um hotel vai além de um novo nome, contemplando uma mudança profunda, passando por infraestrutura, gastronomia, serviços e entretenimento. O Sol Grand Premium chega cheio de baianidade e novidades para toda a família, com serviços de piscina e vista para o mar, hospitalidade e gastronomia de alto padrão”, diz Paulo Schneider, diretor de Operações da Aviva.

A edificação remete ao estilo clássico, com inspiração provençal e italiana. Logo no acesso ao hotel já é possível visualizar um jardim onde há bancos que convidam à contemplação. No interior, o lobby é amplo e combina ambientação mais clássica e uso de madeira e pedras nobres, com peças marcantes contemporâneas e decoração elegante usando predominantemente as cores branco, amarelo e cinza. Para proporcionar uma viagem sensorial, músicas brasileiras em versão acústica completam o som ambiente durante o dia e o estilo lounge e chill out durante a noite, com um aroma seguindo a linha provençal, com toques de lavanda, criando uma atmosfera aconchegante.

As 256 suítes do hotel estão sendo renovadas com arquitetura contemporânea, sendo compostas por uma cama Queen e uma cama Twin. Segundo a empresa, o branco contrastando com os tons de amarelo e texturas harmoniosas proporcionam um refúgio de tranquilidade e bem-estar, emoldurando o cenário natural da Bahia. Serão 4 tipos: Superior, Júnior, Presidencial e adaptadas para pessoas com deficiência.

Depois de renovado, o hotel contará com quatro piscinas, sendo duas adultas, uma infantil e uma dentro de um espaço privativo de bangalôs para clientes fidelizados do Aviva Vacation Club; uma sala de jogos com mesa multifuncional, mesa de pebolim, sinuca, mesa de poker, carteado e ambiente para pinturas, entre outros; oito salas de evento com capacidade total para até 960 pessoas em auditório.

Para as crianças pequenas, haverá brinquedoteca, duas copas do bebê e dois fraldários, todos tematizados com a Turminha da Zooeira, grupo de personagens animados que ensinam e educam hóspedes e visitantes e que ganhará uma série animada própria ainda em 2024. No próximo ano, também será inaugurado um corredor temático com suítes da Turminha da Zooeira.

O restaurante Tempero, o principal do hotel, oferecerá buffet para café da manhã, almoço, jantar e ceia, além de experiências de Cozinha Show e ilhas temáticas. Itens como tapiocas, omeletes e panquecas, pães de queijo e croissants, além de grelhados, massas e pizzas estão no cardápio e são preparados na hora. Panquecas e waffles são entregues de forma volante nas mesas.

Já no restaurante Tabuleiro, da piscina, tudo vira estação de serviço, com a oferta de petiscos e iguarias, hamburgueres feitos na hora, saladas e pokes, além de acarajé, pizza, palitinhos saudáveis, salada de frutas e frutas inteiras. Há ainda a opção de churrasco ou grelhado, com cortes diferentes todos os dias.