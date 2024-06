‘Numanice #3’ abre vendas para edição que acontecerá em Salvador

A terceira edição do 'Numanice', evento de Ludmilla, vai acontecer no dia17 de agosto, em Salvador. O início da turnê vai ocorrer justamente na capital baiana e a abertura de vendas começou nesta terça-feira (11). Os ingressos estão disponíveis meio da plataforma Sympla e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.