SUCESSO BRASILEIRO

'O Auto da Compadecida 2' ganha trailer oficial

Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Humberto Martins, Fabíula Nascimento, Luis Miranda e outros estão no elenco

Selton Mello surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar o trailer oficial de O Auto da Compadecida 2 em suas redes sociais - ele também pode ser visto no perfil oficial do filme que chega aos cinemas no dia 25 de dezembro.