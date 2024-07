MODA

O esporte rende looks repletos de personalidade

Combine aquelas calças esportivas com peças de alfaiataria e sandálias de salto para fazer bonito



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 28 de julho de 2024 às 16:00

A cor faz toda a diferença Crédito: Larissa Iten/divulgação

Estabelecer diálogos entre universos que parecem diferentes é uma das ferramentas usadas pela moda para inovar. Quanto mais inusitado, mais a criatividade é estimulada. Isto fica bem claro quando mesclamos peças casuais com itens de alfaiataria. É a famosa junção do casual com o formal resultando em algo bem confortável.

Quem desponta como o elemento casual do momento: a calça esportiva, aquela que costumávamos ver fazendo conjunto com jaquetas para práticas de esporte. É uma das febres atuais entre os fashionistas. A versão hit é a assinada pela marca alemã Adidas Originals. Ela tem sido usada nos melhores looks de streetstyle mundo afora, associada com as camisas sociais (se for oversized, melhor ainda). Nos pés, saem os tênis, parceiros óbvios, e entram os sapatos de salto ou tratorados que trazem uma nova informação de moda, sofisticando o visual.

A isso se chama “ o efeito do sapato errado”, que ocorre quando quebramos o que se espera de uma combinação clássica e arriscamos a usar um calçado, que não parece ter sido feito para ser usado naquela composição. Vale a pena experimentar. Além das calças, está valendo também todo tipo de peça esportiva como as jaquetas, body, bermudas e shorts, lembrando, claro, de equilibrar com a alfaiataria. Se é sua praia tem que se jogar!

Fotos Larissa Iten (@larissaiten.portfolio) Beleza Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Bea Miranda (@iambeamiranda) da Model Club Agency (@modelclubagency)