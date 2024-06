LANÇAMENTO

O Jogo que mudou a história: nova série do Globoplay explora as origens do crime organizado no Rio

Com 10 episódios, a produção do AfroReggae retrata a realidade das facções e a vida nas favelas nas décadas de 70 e 80

Luiza Gonçalves

Publicado em 14 de junho de 2024 às 11:31

O Jogo que mudou a história: nova série do Globoplay explora as origens do crime organizado no Rio Crédito: Divulgação/Globoplay

Estreou nesta quinta-feira (13), O Jogo que Mudou a História, nova série original do Globoplay, inspirada na história de facções reais e que retrata o cotidiano pelos olhos de quem vivencia os dilemas, a complexidade e os impactos do crime no Brasil. A obra possui 10 episódios, com dois capítulos lançados semanalmente, e tem direção de Heitor Dhalia.

A série se passa no Rio de Janeiro, nas décadas de 1970 e 1980, e é desenvolvida em três favelas fictícias — Padre Nosso, Parada Geral e Morro da Promessa — e dentro do presídio de Ilha Grande, onde dois grupos comandam a penitenciária: de um lado, a falange "Jacaré"; do outro, a "Turma do Fundão". Posteriormente, surge a “Falange Vermelha”, composta por presos políticos e assaltantes de banco. Com uma guerra entre facções que se inicia dentro do presídio e se estende, invadindo até mesmo o campo de futebol, a série narra o início do crime organizado no Rio de Janeiro e seu impacto no dia a dia daqueles imersos ou não nesse processo.

“É uma série que traz muito conteúdo real, histórias reais e que tem pouca liberdade poética. Para mim, é um orgulho tremendo mostrar uma história que vai trazer o ponto de vista do preso, do morador de favela e do bandido. Muitas vezes, nas séries, vemos pessoas mais conhecidas ganhando protagonismo, e em 'O Jogo que Mudou a História' buscamos dar protagonismo também para pessoas que não são tão conhecidas”, afirma o criador e produtor, José Junior.

Fundador do AfroReggae, que assina a produção, José Junior pontua que um dos seus principais objetivos na criação da série era, através de seus 12 protagonistas, expor a pluralidade de vozes que compõem a realidade dessa história. Para isso, O Jogo que Mudou a História conta com sotaques distintos, reunindo atores de diversos estados, dentre rostos conhecidos e estreantes. Outro ponto importante era equilibrar heróis e anti-heróis que não são completamente unilaterais.

Um exemplo é Chico da Cavanha, personagem que integra a chefia da “Turma do Fundão”, descrito por seu intérprete, o ator Rômulo Braga, como um homem multifacetado: “Ao mesmo tempo em que o personagem está lidando com um assalto, seu jeito de ganhar dinheiro na vida começa a se politizar. Acredito que ele já tenha uma intuição política, um senso de injustiça do mundo e não aceita essa situação. Chico é amoroso e apaixonado pela família. Escolhe esse caminho da criminalidade para poder lutar”.

"A grande maioria do elenco é formada por pessoas pretas, das favelas e nordestinas, refletindo a realidade brasileira e exaltando essa grande massa popular que temos no nosso país", pontua José Junior. Parte das gravações da série foram em locações reais, como o presídio Bangu 1 e as favelas Vigário Geral, Parada de Lucas, Dique, Parque Analândia, Rocinha e Complexo da Pedreira, todas no Rio de Janeiro.

Além disso, durante as filmagens, os atores partilharam experiências com os moradores e egressos do sistema carcerário. Esses elementos foram decisivos para o ator Babu Santana aceitar interpretar Hoffman, um dos chefes da Turma do Fundão: “Estou feliz de ver o José Junior escrevendo essa história. Só aceitei fazer esse tipo de personagem porque sabia que iria ter um olhar afetivo para dentro do caos. Para mim, esse olhar de dentro é fundamental, de quem mora na favela, de quem sabe da política que rola, de quem viveu a situação, sabe?”.

“Tivemos um diretor e uma estrutura incrível para produzir essa série”, defende Jonathan Azevedo. Ele dá vida a Gilsinho, número 1 do tráfico no Morro da Promessa, que, por sua personalidade e astúcia, é ovacionado pela população e tem como maior preocupação a qualidade de vida dos moradores do morro. “Fui abraçado pelo carisma dele, ver pessoas te respeitando pelo que você é, dono de um pensamento estratégico e da sua afeição pelos moradores da favela. Para mim, carisma vai além de ter pessoas gostando de você. O personagem é complexo, cheio de paixões, tem muita luta e dor, mas no que isso se transforma, para mim, é muito importante. Em 'O Jogo que Mudou a História' formamos um grupo de união, onde nos colocamos através do 'nós'”, destaca o ator.