'Ó Paí, Ó 2' ganha data de estreia nos cinemas; confira

A continuação de um dos maiores clássicos do cinema brasileiro e, mais importante, baiano finalmente ganhou uma data de estreia nos cinemas. 'Ó Paí, Ó 2' chega às telonas no dia 15 de novembro deste ano.



A informação foi confirmada pela distribuidora h2o filmes.



A sequência será lançada 16 anos após o original, que teve em seu elenco nomes como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Dira Paes, Stênio Garcia e Érico Brás. Além do filme, uma série também foi exibida na TV Globo.