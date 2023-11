'O pavor que senti', dispara Deborah Secco sobre primeira cena nua

A atriz Deborah Secco começou bem cedo na televisão, mas o início foi difícil, principalmente quando envolvia cenas de nudez. Aos 18 anos, durante a primeira novela, a artista precisou tirar a roupa toda.



Em conversa ao podcast PodCats, no YouTube, Secco contou que ficou bastante nervosa em surgir no estúdio completamente nua, ainda mais muito jovem.



"Eu nem sei reproduzir em palavras o pavor que senti. Mas fui, né? Porque sou atriz mirim, e atriz mirim aprende que não pode dizer não, que não pode reclamar, que sempre tem outra atriz mirim pra entrar no seu lugar. Eu não reclamo de nada até hoje, eu sou uma atriz muito fácil."