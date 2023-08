Obra da coleção A História não Contada tem lançamento em Salvador

Escritora Cláudia Thomé Witte. Crédito: divulgação

Nesta segunda (28), às 16h, o Museu Carlos Costa Pinto, em parceria com a Editora Leya e a Tecnomuseu, traz a Salvador o lançamento do livro D. Amélia: A Neta de Napoleão que se Tornou Imperatriz do Brasil, da pesquisadora Cláudia Thomé Witte.



Em relato biográfico, Thomé Witte apresenta o resultado de uma pesquisa que alcança 20 anos de imersão em mais de 50 arquivos públicos e privados, com centenas de documentos inéditos, traduzidos em seis idiomas diferentes, especialmente para a obra, e dezenas de imagens completamente desconhecidas até o momento. Em parceria com Paulo Rezzutti, a autora integra a coleção A História não Contada, que traz célebres personagens da história do Brasil, dando destaque para o período imperial.

Considerada hoje a grande biógrafa da Imperatriz Amélia de Leuchtenberg, cuja obra em 2023 chega ao público, ano do Bicentenário da Independência, Cláudia Witte tem circulado com lançamentos nacionais e internacionais, apresentando, também, palestra sobre a trajetória de construção do fascinante livro e revelando quem foi a segunda esposa de D. Pedro I, uma mulher de seu tempo que soube muito bem usar seu poder e influência, apesar de ser pouco conhecida pelos brasileiros.

O panorama histórico, a conjuntura social, as decisões da realeza dentro do cenário político da época, em contraponto às questões pessoais marcam a análise biográfica sobre D. Amélia, a jovem neta de Napoleão Bonaparte que, vinda da Baviera, casa com D. Pedro I e assume posição destacada na nação, além de uma família pré-estabelecida e passa a conviver com hábitos completamente diferentes de sua origem, enfrentando desafios.