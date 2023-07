Oficina de Escrita Criativa Tráfego de Ideias abre inscrições

Aprimorar as habilidades de escrita é um desafio para profissionais de todas as áreas de conhecimento e atuação. Trabalhar a escrita de forma lúdica e criativa por meio de exercícios voltados para o autoconhecimento é o objetivo da Oficina de Escrita Criativa Tráfego de Ideias, ministrada pela jornalista e escritora Isa Lorena.



Em 2023, as oficinas voltaram às edições presenciais com novas formações de turmas mensais desde janeiro, no Coreto Criativo do Shopping Bela Vista. As datas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro já estão com inscrições abertas através do SYMPLA, ou diretamente com a facilitadora, no telefone: 71 99329-6389

"A diversidade de profissionais de diferentes áreas de conhecimento e atuação vem aumentando a cada oficina desde 2015, e essa é uma alegria máxima. Psicólogos, historiadoras, engenheiros, enfermeires e assistentes sociais, jornalistas, advogadas, estudantes de muitas diferentes áreas, empresários e criativos em geral. Esse é um cumprimento do propósito da Tráfego de Ideias, ampliar visões sobre as possibilidades que treinar as habilidades de comunicação, socioemocionais e de relacionamento, usando a escrita como ferramenta, nos dá. Venerando, pensando e ressignificando palavras e textos desbloqueados como portais para novos desafios e conquistas", explica a criadora e facilitadora das aulas.

A oficina tem foco na ampliação da concentração, do autoconhecimento, e das habilidades de leitura, comunicação e interpretação, através de leituras e exercícios provocativos e inspiracionais. As aulas acontecem no Coreto Criativo do Shopping Bela Vista, loja colaborativa que desde 2015 se destaca como espaço de compartilhamento e ações como workshops, oficinas, qualificações, desfiles, lançamentos de livros, discos, apresentações musicais e degustações.

No segundo semestre de 2023, as Jornadas Criativas da Tráfego de Ideias se ampliam, com novos formatos em novos espaços, retomando, também, as oficinas de capacitação para Elaboração de Projetos, Planejamento, Gestão de Tempo e Qualificação Empreendedora para times e líderes, com datas a serem divulgadas em breve. "Queremos ampliar os públicos e as possibilidades de acesso. Vai ser lindo", conta Isa Lorena.

Confira as turmas abertas de agosto a dezembro

Inscrições nos links abaixo

- Turma de 19 de agosto

- Turma de 16 de setembro

- Turma de 21 de outubro

- Turma de 11 de novembro