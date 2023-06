Ônibus de Brisa Star e banda cai de ribanceira na BR-116

A cantora de piseiro Brisa Star, de 15 anos, sua banda e seus pais sofreram um acidente na BR-116 na noite deste domingo (25). O ônibus no qual eles estavam caiu de uma ribanceira na cidade de Ipaumirim, no interior do Ceará.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 pessoas ficaram feridas, entre elas, a cantora. O estado de saúde dela é estável.



"No momento ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas de carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos", diz o comunicado da assessoria da artista.