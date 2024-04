GRATUITO

Orkestra Rumpilezz comanda novo espetáculo histórico na Escadaria do Passo

Uma nova edição do Rumpilezz Funfun no Passo vai movimentar o Centro Histórico de Salvador. Realizado tradicionalmente na primeira sexta-feira de cada mês, o evento acontece no próximo dia 3 de maio, a partir das 19h, na Escadaria do Passo. A entrada é gratuita.