Orquestra sanfônica leva música nordestina para a criançada

Espetáculo Sertãozinho será apresentado no sábado (11) e domingo (12), na Caixa Cultural

  Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:00

A Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro reúne 22 instrumentistas no palco
A Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro reúne 22 instrumentistas no palco

A Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro celebra uma década de existência com o espetáculo Sertãozinho - O Nordeste para Crianças, que será apresentado no sábado (11) e domingo (12), na Caixa Cultural, em duas sessões por dia, às 16h e às 18h. O projeto é uma grande ode à sanfona nordestina e comemora a data especial do Dia das Crianças.

Tendo como principal referência o sertão poetizado de Luiz Gonzaga, o concerto sanfônico se expande a outras sonoridades nordestinas, como o boi maranhense. O espetáculo traz também uma inusitada interpretação de um clássico de Mozart em ritmo de quadrilha junina. Ingressos: R$ 30 | R$ 15, à venda no Sympla.

