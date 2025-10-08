INFANTOJUVENIL

Orquestra sanfônica leva música nordestina para a criançada

Espetáculo Sertãozinho será apresentado no sábado (11) e domingo (12), na Caixa Cultural

A Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro celebra uma década de existência com o espetáculo Sertãozinho - O Nordeste para Crianças, que será apresentado no sábado (11) e domingo (12), na Caixa Cultural, em duas sessões por dia, às 16h e às 18h. O projeto é uma grande ode à sanfona nordestina e comemora a data especial do Dia das Crianças.