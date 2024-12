CONCHA ACÚSTICA

Orquestra Sinfônica da Bahia abre data extra para concerto Osbrega

Sessão adicional acontecerá no sábado, 11 de janeiro, às 19h; ingressos à venda no Sympla

Doris Miranda

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 21:07

O maestro Carlos Prazeres Crédito: Caio Lírio/divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia anuncia uma apresentação extra do espetáculo Osbrega Concerto do Amor - Volume 2, após esgotar, em apenas cinco dias, os ingressos para o evento de 10 de janeiro. A sessão adicional acontecerá no sábado, 11 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. As entradas estão à venda na Sympla e na bilheteria do TCA por R$ 60 e R$ 30.

O Osbrega integra a programação da edição 2025 do Verão da Osba e terá regência do maestro Carlos Prazeres, com os cantores Almério e mãeana dando voz a clássicos da música popular romântica brasileira. A apresentação contará ainda com participações especiais dos músicos da Osba Mário Soares e Djalma do Nascimento, e da soprano Maria Carla Pino Cury.

A grande busca pelo evento, que provocou a abertura da data extra, indica, segundo o maestro Carlos Prazeres, que o Osbrega Concerto do Amor passará a ser um evento anual no calendário da Osba: “O Concerto do Amor tem sido abraçado pelo público de uma forma muito bonita. O repertório está muito legal. As pessoas vão sair roucas de tanto cantar as músicas, embaladas pela Orquestra e pelos nossos convidados”.

A venda total dos ingressos para o primeiro dia de Osbrega aconteceu no mesmo dia em que outro concerto da Orquestra provocou grande busca: o Natal da Osba, realizado no último dia 22, na Igreja de São Francisco, que atingiu a lotação máxima. Para Prazeres, isso reflete como a orquestra tem conquistado uma forte conexão com o público baiano: