ESTREIA

Os Anéis do Poder: 2ª temporada ganha tons ainda mais sombrios

Um dos alívios ao jogo de gato e rato que se estabelece entre Sauron e o resto do mundo é a jornada do Estranho (Daniel Weyman), e das duas garotas do clã de pés-peludos (ancestrais dos hobbits), em busca de sua identidade. Embora não seja explicitamente dito, fica cada vez mais sugestiva a relação dele com o futuro mago Gandalf - desta vez, temos a visão do cajado do Peregrino Cinzento do futuro. Uma aparição afetiva para ajudar o Estranho é o eremita Tom Bombadil, figura queridíssima da mitologia tolkeniana. Um alívio bem-vindo.