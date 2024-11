ESTREIA

Os baianos Gilberto Gil e Lázaro Ramos são destaques no novo programa de Angélica

O programa vai ao ar pela primeira vez no Fantástico e estará disponível no Globoplay

Neste domingo (10), a apresentadora Angélica estreia o programa “50 & Uns”, no Globoplay, apresentando um formato intimista e temático. A atração conta com 15 convidados, três a cada episódio, para discutir temas como corpo, família, poder, vida e sexo.

O episódio sobre corpo traz Xamã, Ney Matogrosso e Paulo Vieira, enquanto Fábio Porchat, Carmo Dalla Vecchia e Jonathan Azevedo exploram o tema família. A edição sobre poder reúne Flavio Dino, Whindersson Nunes e Luciano Huck. No episódio focado em vida, o público verá Tony Ramos, Gilberto Gil e Zeca Pagodinho, e, sobre sexo, Gil do Vigor, Antônio Fagundes e Lázaro Ramos são os convidados.

As gravações foram realizadas na casa de Angélica, que, ao final de cada conversa, surpreendia os participantes com convidadas secretas que acompanharam a gravação em outro ambiente. As surpresas incluem Érika Hilton, Paolla Oliveira, Claudia Raia, Tata Werneck e Ana Maria Braga, cada uma abordando temas como poder, corpo, sexo, família e vida.